Петрукова Алтынбаева Маргарита Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрукова Алтынбаева Маргарита Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1967 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1987

Отец: не указан

Мать: Азюкова Мишкина Людмила Васильевна

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