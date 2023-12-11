Бузурова Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Бузурова Елена Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Гаврилович
Верхний Катмис, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
Переселены/причислены в д. Спиридоновка Гришкина тож по свидетельству выданному от Пензенской комиссии по разбору переселенцев от 14.12.1833 г. за № 2559
Смерть
Неизвестно