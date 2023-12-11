Бузурова Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузурова Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Бузурова Елена Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Гаврилович

Верхний Катмис, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
Переселены/причислены в д. Спиридоновка Гришкина тож по свидетельству выданному от Пензенской комиссии по разбору переселенцев от 14.12.1833 г. за № 2559
Смерть
Неизвестно
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