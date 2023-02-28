Князев (однодворец) Василий (Дмитрий) Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князев (однодворец) Василий (Дмитрий) Васильевич

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.08.1794

Сын: Князев (однодворец) Фрол Васильевич

Мать ребёнка: ?

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князев (однодворец) Фотий Васильевич

Мать ребёнка: ?

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князев (однодворец) Петр Васильевич

Мать ребёнка: ?

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1834
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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