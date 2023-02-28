Князев (однодворец) Василий (Дмитрий) Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.08.1794
Сын: Князев (однодворец) Фрол Васильевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Князев (однодворец) Фотий Васильевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Князев (однодворец) Петр Васильевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
До 1834