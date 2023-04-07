Белова (Зайцева) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Зайцева) Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.03.1970

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1929

Дочь: Афанасова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Белов Михаил Ильич

Рождение ребёнка
31.10.1932

Дочь: Витценко Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Белов Михаил Ильич

Рождение ребёнка
14.03.1944

Дочь: Зайцева Светлана Константиновна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
08.03.1970