Белова (Зайцева) Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.03.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1929
Дочь: Афанасова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Белов Михаил Ильич
Рождение ребёнка
31.10.1932
Дочь: Витценко Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Белов Михаил Ильич
Рождение ребёнка
14.03.1944
Дочь: Зайцева Светлана Константиновна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
08.03.1970