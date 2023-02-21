Кузьмин Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1962
Дата смертиОколо 2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 2009