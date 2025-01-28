Штемплин (Феоктистова) Кристина
Место рожденияАркадак,Саратовская область
Дата рождения03.07.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1994
Отец: не указан
Мать: не указана
Аркадак,Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Штемплин Алексей
Рождение ребёнка
13.03.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Штемплин Алексей