Штемплин (Феоктистова) Кристина 03.07.1994 — найти родственников по фамилии на Familio
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Штемплин (Феоктистова) Кристина

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Место рождения

Аркадак,Саратовская область

Дата рождения

03.07.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1988 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1994

Отец: не указан

Мать: не указана

Аркадак,Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штемплин Алексей

Рождение ребёнка
13.03.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Штемплин Алексей

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