Бутенко Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутенко Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1919

Сын: Бутенко Илья Иванович

Отец ребёнка: Бутенко Иов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутенко Ульяна

Отец ребёнка: Бутенко Иов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутенко Улита

Отец ребёнка: Бутенко Иов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутенко Михаил

Отец ребёнка: Бутенко Иов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутенко Матвей

Отец ребёнка: Бутенко Иов

Смерть
Неизвестно
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