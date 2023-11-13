Бутенко Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1919
Отец ребёнка: Бутенко Иов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бутенко Ульяна
Отец ребёнка: Бутенко Иов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бутенко Улита
Отец ребёнка: Бутенко Иов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бутенко Михаил
Отец ребёнка: Бутенко Иов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бутенко Матвей
Отец ребёнка: Бутенко Иов
Смерть
Неизвестно