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Евграфова Татьяна Манышавина

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Место рождения

Село Печерское , Лукояновский уезд , Нижегородская губерния

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Печерское , Лукояновский уезд , Нижегородская губерния
Бракосочетание
06.11.1889

Муж: Евграфов Влас Трофимович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Александра Власовна

Отец ребёнка: Евграфов Влас Трофимович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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