Евграфова Татьяна Манышавина
Место рожденияСело Печерское , Лукояновский уезд , Нижегородская губерния
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Печерское , Лукояновский уезд , Нижегородская губерния
Бракосочетание
06.11.1889
Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Александра Власовна
Отец ребёнка: Евграфов Влас Трофимович
Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно