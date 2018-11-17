Гордон Мирон Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордон Мирон Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.2018

Отец: Гордон Игорь Викторович

Мать: Гордон Анастасия Александровна

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