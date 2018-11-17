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Гордон Мирон Игоревич
Гордон Мирон Игоревич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.11.2018
Пол
Мужской
Отец
Гордон Игорь Викторович
1985 г.р.
Мать
Гордон Анастасия Александровна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.2018
Отец:
Гордон Игорь Викторович
Мать:
Гордон Анастасия Александровна
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