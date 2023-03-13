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(Гальцева) Наталья
(Гальцева) Наталья
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Место рождения
Александровка
Дата рождения
29.07.1911
Пол
Женский
Отец
Гальцевъ Кузьма
1872 г.р.
Мать
Гальцева (Епифанова) Марѳа
1874 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1911
Отец:
Гальцевъ Кузьма
Мать:
Гальцева Марѳа
Александровка
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