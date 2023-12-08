Рыженков Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыженков Евгений

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Место рождения

Кемерово

Дата рождения

10.07.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1980

Отец: Рыженков Валерий

Мать: Рыженкова Татьяна

Кемерово
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