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Сивлачев Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1961

Сын: Сивлачёв Валерий Иванович

Мать ребёнка: Сивлачёва (Дроздова) Татьяна Николаевна

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
1961

Жена: Сивлачёва (Дроздова) Татьяна Николаевна

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1966

Сын: Сивлачёв Олег Иванович

Мать ребёнка: Сивлачёва (Дроздова) Татьяна Николаевна

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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