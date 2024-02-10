Сивлачев Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1961
Сын: Сивлачёв Валерий Иванович
Мать ребёнка: Сивлачёва (Дроздова) Татьяна Николаевна
Бракосочетание
1961
Рождение ребёнка
1966
Мать ребёнка: Сивлачёва (Дроздова) Татьяна Николаевна
Смерть
Неизвестно