Уткина (третья жена) ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1810
Отец ребёнка: Уткин Андрей Васильевич
Белопесоцкая, Белопесоцкая волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Уткин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Уткин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Уткин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Уткин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уткин Иван Андреевич
Отец ребёнка: Уткин Андрей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1850