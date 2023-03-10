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Уткина (третья жена) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

1850

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1810

Сын: Уткин Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Уткин Андрей Васильевич

Белопесоцкая, Белопесоцкая волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Уткин Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Уткин Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уткин Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Уткин Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Уткин Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уткин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Уткин Андрей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уткин Андрей Васильевич

Смерть
1850
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