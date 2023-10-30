Сулима (Кочубей) Параскевия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулима (Кочубей) Параскевия Васильевна

Место рождения

Переяслав, Київська область

Дата рождения

Около 1708

Дата смерти

1726

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Переяслав, Київська область
Диканька.
Бракосочетание
Около 1713

Муж: Сулима Фёдор Иванович

Переяслав, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1714

Дочь: Корсун Ульяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Сулима Фёдор Иванович

Переяслав, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1715

Дочь: Сулима Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Сулима Фёдор Иванович

Переяслав, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1717

Дочь: Сулима Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Сулима Фёдор Иванович

Переяслав, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1719

Дочь: Сулима Елена Фёдоровна

Отец ребёнка: Сулима Фёдор Иванович

Переяслав, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1721

Дочь: Сулима Варвара Фёдоровна

Отец ребёнка: Сулима Фёдор Иванович

Переяслав, Київська область
Место жительства
Неизвестно
Переяслав, Київська область
Смерть
1726
Переяслав, Київська область
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