Сулима (Кочубей) Параскевия Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1708
Дата смерти1726
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708
Отец: не указан
Мать: не указана
Диканька.
Бракосочетание
Около 1713
Рождение ребёнка
Около 1714
Дочь: Корсун Ульяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Сулима Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1715
Дочь: Сулима Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Сулима Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1717
Дочь: Сулима Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Сулима Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1719
Дочь: Сулима Елена Фёдоровна
Отец ребёнка: Сулима Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1721
Дочь: Сулима Варвара Фёдоровна
Отец ребёнка: Сулима Фёдор Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1726