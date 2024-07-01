Чуйкевич (Белокрысова) Варвара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти28.02.1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.04.1861
Дочь: (Лутковская) Мария Викторовна
Отец ребёнка: Лутковский Виктор Викторович
Рождение ребёнка
12.12.1864
Сын: Лутковский Виктор Викторович
Отец ребёнка: Лутковский Виктор Викторович
Рождение ребёнка
02.01.1866
Сын: Лутковский Михаил Викторович
Отец ребёнка: Лутковский Виктор Викторович
Смерть
28.02.1929
Похороны
Неизвестно