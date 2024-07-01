Чуйкевич (Белокрысова) Варвара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуйкевич (Белокрысова) Варвара Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

28.02.1929

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.04.1861

Дочь: (Лутковская) Мария Викторовна

Отец ребёнка: Лутковский Виктор Викторович

Рождение ребёнка
12.12.1864

Сын: Лутковский Виктор Викторович

Отец ребёнка: Лутковский Виктор Викторович

Рождение ребёнка
02.01.1866

Сын: Лутковский Михаил Викторович

Отец ребёнка: Лутковский Виктор Викторович

Смерть
28.02.1929
Похороны
Неизвестно

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