Рёмер Фёдор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1841
Дата смерти05.05.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1841
Отец: Рёмер Николай Фёдорович
Мать: Рёмер Анна Фёдоровна
Бракосочетание
1862
Жена: Рёмер Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
29.10.1863
Дочь: Якуччи Елизавета Фёдоровна
Мать ребёнка: Рёмер Мария Сергеевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
05.05.1877