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Рёмер Фёдор Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1841

Дата смерти

05.05.1877

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1841

Отец: Рёмер Николай Фёдорович

Мать: Рёмер Анна Фёдоровна

Бракосочетание
1862

Жена: Рёмер Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
29.10.1863

Дочь: Якуччи Елизавета Фёдоровна

Мать ребёнка: Рёмер Мария Сергеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
05.05.1877
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