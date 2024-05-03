Карлаш (Семчук) Мария (Марина) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлаш (Семчук) Мария (Марина) Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Семченко Василий Семенович

Мать: Семченко Мария Даниловна

Бракосочетание
18.10.1808 ст.

Муж: Карлаш Исидор Иванович

Погребище, Вінницька область
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
20.03.1810 ст.

Дочь: Синюченко Александра Исидоровна

Отец ребёнка: Карлаш Исидор Иванович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
23.11.1812 ст.

Дочь: Карлаш Катерина Исидоровна

Отец ребёнка: Карлаш Исидор Иванович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
21.12.1814 ст.

Дочь: Карлаш Анастасия Исидоровна

Отец ребёнка: Карлаш Исидор Иванович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Гавриш Евдокия Исидоровна

Отец ребёнка: Карлаш Исидор Иванович

Рождение ребёнка
01.02.1820 ст.

Дочь: Карлаш Соломония Исидоровна

Отец ребёнка: Карлаш Исидор Иванович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
21.03.1823 ст.

Сын: Карлаш Фома Исидорович

Отец ребёнка: Карлаш Исидор Иванович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
11.02.1828 ст.

Сын: Карлаш Влас Исидорович

Отец ребёнка: Карлаш Исидор Иванович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
12.07.1831 ст.

Дочь: Погорелая Мария Исидоровна

Отец ребёнка: Карлаш Исидор Иванович

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно
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