Карлаш (Семчук) Мария (Марина) Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Бракосочетание
18.10.1808 ст.
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
20.03.1810 ст.
Дочь: Синюченко Александра Исидоровна
Отец ребёнка: Карлаш Исидор Иванович
Рождение ребёнка
23.11.1812 ст.
Дочь: Карлаш Катерина Исидоровна
Отец ребёнка: Карлаш Исидор Иванович
Рождение ребёнка
21.12.1814 ст.
Дочь: Карлаш Анастасия Исидоровна
Отец ребёнка: Карлаш Исидор Иванович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Гавриш Евдокия Исидоровна
Отец ребёнка: Карлаш Исидор Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1820 ст.
Дочь: Карлаш Соломония Исидоровна
Отец ребёнка: Карлаш Исидор Иванович
Рождение ребёнка
21.03.1823 ст.
Отец ребёнка: Карлаш Исидор Иванович
Рождение ребёнка
11.02.1828 ст.
Отец ребёнка: Карлаш Исидор Иванович
Рождение ребёнка
12.07.1831 ст.
Дочь: Погорелая Мария Исидоровна
Отец ребёнка: Карлаш Исидор Иванович
Смерть
Неизвестно