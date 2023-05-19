(Митрофанова) Марфа Филиппова
Место рожденияп. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Дата рождения28.08.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1916
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
29.08.1916
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно