Хозяинов Василий Вячеславович
Место рождения
Дата рождения15.05.1953
Дата смерти13.07.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1953
Рождение ребёнка
26.09.1977
Дочь: Хозяинова Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Артеева Галина Борисовна
Рождение ребёнка
15.09.1978
Сын: Хозяинов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Артеева Галина Борисовна
Рождение ребёнка
17.07.1980
Дочь: Хозяинова Юлия Васильевна
Мать ребёнка: Артеева Галина Борисовна
Рождение ребёнка
21.01.1981
Сын: Хозяинов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Артеева Галина Борисовна
Рождение ребёнка
20.09.1987
Сын: Хозяинов Виталий Васильевич
Мать ребёнка: Артеева Галина Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Артеева Галина Борисовна
Смерть
13.07.1988