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Хозяинов Василий Вячеславович

Место рождения

Усть-Лыжа, Усинск, Республика Коми

Дата рождения

15.05.1953

Дата смерти

13.07.1988

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1953

Отец: Хозяинов Вячеслав Филиппович

Мать: Хозяинова Анастасия Платоновна

Усть-Лыжа, Усинск, Республика Коми
Рождение ребёнка
26.09.1977

Дочь: Хозяинова Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Артеева Галина Борисовна

Рождение ребёнка
15.09.1978

Сын: Хозяинов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Артеева Галина Борисовна

Усть-Лыжа, Усинск, Республика Коми
Рождение ребёнка
17.07.1980

Дочь: Хозяинова Юлия Васильевна

Мать ребёнка: Артеева Галина Борисовна

Усть-Лыжа, Усинск, Республика Коми
Рождение ребёнка
21.01.1981

Сын: Хозяинов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Артеева Галина Борисовна

Рождение ребёнка
20.09.1987

Сын: Хозяинов Виталий Васильевич

Мать ребёнка: Артеева Галина Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артеева Галина Борисовна

Смерть
13.07.1988
Усть-Лыжа, Усинск, Республика Коми
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