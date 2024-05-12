Волков Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Волкова) Вероника Владимировна

Мать ребёнка: Волкова (Харламова) Екатерина Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Волкова) Виктория Владимировна

Мать ребёнка: Волкова (Харламова) Екатерина Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова (Харламова) Екатерина Юрьевна

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