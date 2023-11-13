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Маларева Лидия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1946

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1946

Отец: Новиков Иван Иванович

Мать: Новикова Елена Ивановна

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