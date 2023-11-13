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Маларева Лидия Ивановна
Маларева Лидия Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.05.1946
Пол
Женский
Отец
Новиков Иван Иванович
1904 г.р.
Мать
Новикова (Сорокина) Елена Ивановна
1906 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1946
Отец:
Новиков Иван Иванович
Мать:
Новикова Елена Ивановна
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