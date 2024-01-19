Сорокина (Уланова) Елизавета Даниловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 05.01.1890
Дата смертиПосле 06.11.1912
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 05.01.1890
Отец: Уланов Данила Ильич
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1912
Рождение ребёнка
14.06.1914
Отец ребёнка: Сорокин Никифор Каллистратович
Рождение ребёнка
13.07.1916
Дочь: Марфа Никифоровна
Отец ребёнка: Сорокин Никифор Каллистратович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 06.11.1912