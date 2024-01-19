Сорокина (Уланова) Елизавета Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Уланова) Елизавета Даниловна

Место рождения

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 05.01.1890

Дата смерти

После 06.11.1912

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 05.01.1890

Отец: Уланов Данила Ильич

Мать: не указана

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
06.11.1912

Муж: Сорокин Никифор Каллистратович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.06.1914

Сын: Сорокин Иван Никифорович

Отец ребёнка: Сорокин Никифор Каллистратович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.07.1916

Дочь: Марфа Никифоровна

Отец ребёнка: Сорокин Никифор Каллистратович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 06.11.1912
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