Чечкина Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чечкин) Зоя Степановна
Отец ребёнка: Степан Филиппович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.01.1943
Сын: Чечкин Василий Степанович
Отец ребёнка: Степан Филиппович
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Патракова (Чечкин) Раиса Степановна
Отец ребёнка: Степан Филиппович
Смерть
2002