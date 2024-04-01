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Чечкина Валентина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чечкин) Зоя Степановна

Отец ребёнка: Степан Филиппович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.01.1943

Сын: Чечкин Василий Степанович

Отец ребёнка: Степан Филиппович

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Патракова (Чечкин) Раиса Степановна

Отец ребёнка: Степан Филиппович

Смерть
2002

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