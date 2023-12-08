Алиткин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алиткин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Дата смерти

21.01.1992

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: ?

Мать: Елена

Работа или профессия
Неизвестно
Криминальный авторитет
Смерть
21.01.1992
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