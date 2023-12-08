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Алиткин Александр
Алиткин Александр
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1950
Дата смерти
21.01.1992
Пол
Мужской
Отец
?
Мать
(Алиткина) Елена
Дети
Не указаны
Добавил:
ТМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец:
?
Мать:
Елена
Работа или профессия
Неизвестно
Криминальный авторитет
Смерть
21.01.1992
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