Литвинов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Литвинов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвинова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Литвинова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Литвинова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Литвинова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинова Вера

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