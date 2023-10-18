Литвинов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Литвинов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литвинова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Литвинова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинов Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Литвинова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Литвинова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Литвинова Вера