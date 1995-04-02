Мальцева (?) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева (?) Лидия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.04.1995

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мальцев Михаил Семёнович

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
02.04.1995
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