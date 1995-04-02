Мальцева (?) Лидия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.04.1995
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мальцев Михаил Семёнович
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
02.04.1995