Кужелева (Малявкина) Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Малявкин Ефрем
Мать: Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кужелев Александр
Отец ребёнка: Кужелев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрофанова Нина
Отец ребёнка: Кужелев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кужелев Николай
Отец ребёнка: Кужелев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кужелев Николай
Смерть
2003