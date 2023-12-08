Кужелева (Малявкина) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кужелева (Малявкина) Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Малявкин Ефрем

Мать: Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кужелев Александр

Отец ребёнка: Кужелев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрофанова Нина

Отец ребёнка: Кужелев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кужелев Николай

Отец ребёнка: Кужелев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кужелев Николай

Смерть
2003
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