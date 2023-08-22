Космогорлов Давид Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Космогорлов Давид Елисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Космогорлов Елисей

Мать: ?

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Устинья Давидовна

Мать ребёнка: Мария Андреевна

Рождение ребёнка
20.07.1913

Сын: Космогорлов Семён Давидович

Мать ребёнка: Мария Андреевна

Рождение ребёнка
06.04.1917

Дочь: Александра Давидовна

Мать ребёнка: Мария Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Андреевна

Смерть
Неизвестно
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