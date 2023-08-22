Космогорлов Давид Елисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Космогорлов Елисей
Мать: ?
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Устинья Давидовна
Мать ребёнка: Мария Андреевна
Рождение ребёнка
20.07.1913
Сын: Космогорлов Семён Давидович
Мать ребёнка: Мария Андреевна
Рождение ребёнка
06.04.1917
Дочь: Александра Давидовна
Мать ребёнка: Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Андреевна
Смерть
Неизвестно