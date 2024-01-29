Кошель (Беляева) Карина Александровна
Место рожденияг. Навои УзССР
Дата рождения20.05.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1987
г. Навои УзССР
Рождение ребёнка
27.09.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кошель Алексей Сергеевич
Бракосочетание
21.10.2021
Бракосочетание
21.10.2021
Муж: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
юрист
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно