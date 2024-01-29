Кошель (Беляева) Карина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошель (Беляева) Карина Александровна

Место рождения

г. Навои УзССР

Дата рождения

20.05.1987

Пол

Женский

Отец

1967 г.р.

Мать

1969 г.р.

Муж

1989 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1987

Отец: Беляев Александр Викторович

Мать: Богачева Алёна Викторовна

г. Навои УзССР
Рождение ребёнка
27.09.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кошель Алексей Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
21.10.2021

Муж: Кошель Алексей Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
21.10.2021

Муж: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
юрист
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
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