Романенко Мария Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Романенко Ульяна Степановна
Отец ребёнка: Романенко Степан Кондратьевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Романенко Матрёна Степановна
Отец ребёнка: Романенко Степан Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно