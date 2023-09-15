Романенко Мария Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романенко Мария Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Романенко Ульяна Степановна

Отец ребёнка: Романенко Степан Кондратьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Романенко Матрёна Степановна

Отец ребёнка: Романенко Степан Кондратьевич

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романенко Степан Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
Криски, Чернігівська область
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