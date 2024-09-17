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Гликерья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1684

Дата смерти

Между 1740 и 1743 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1686 г.р.

Дети

1715 г.р.
Между 1717 и 1723 г.р.
Между 1727 и 1730 г.р.

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1684

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайла Иванович

Рождение ребёнка
1715

Сын: Никита Михайлович

Отец ребёнка: Михайла Иванович

Рождение ребёнка
Между 1717 и 1723

Дочь: Васса Михайловна

Отец ребёнка: Михайла Иванович

Усмерский, Усмерская волость, Бронницкий уезд
Рождение ребёнка
Между 1727 и 1730

Дочь: Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Михайла Иванович

Усмерский, Усмерская волость, Бронницкий уезд
Смерть
Между 1740 и 1743 ст.
Усмерский, Усмерская волость, Бронницкий уезд

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