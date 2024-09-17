Гликерья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1684
Дата смертиМежду 1740 и 1743 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1684
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайла Иванович
Рождение ребёнка
1715
Сын: Никита Михайлович
Отец ребёнка: Михайла Иванович
Рождение ребёнка
Между 1717 и 1723
Дочь: Васса Михайловна
Отец ребёнка: Михайла Иванович
Рождение ребёнка
Между 1727 и 1730
Дочь: Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Михайла Иванович
Смерть
Между 1740 и 1743 ст.