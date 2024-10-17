Авдотья Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдотья Максимова

Авдотья Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

14.01.1880

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Артамонов

Рождение ребёнка
1868

Сын: Иван Павлов

Отец ребёнка: Павел Артамонов

Рождение ребёнка
1870

Сын: Артамонова Иван Павлов

Отец ребёнка: Павел Артамонов

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Андрей Павлов

Отец ребёнка: Павел Артамонов

Рождение ребёнка
1877

Сын: Артамонов Андрей Павлов

Отец ребёнка: Павел Артамонов

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.09.1879

Дочь: Любовь Павлова

Отец ребёнка: Павел Артамонов

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
14.01.1880
Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от воспаления легких | от воспаления легких
Похороны
16.01.1880

Мы используем куки для улучшения работы сайта.