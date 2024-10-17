Авдотья Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти14.01.1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Артамонов
Рождение ребёнка
1868
Сын: Иван Павлов
Отец ребёнка: Павел Артамонов
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Павел Артамонов
Рождение ребёнка
1877
Сын: Андрей Павлов
Отец ребёнка: Павел Артамонов
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Павел Артамонов
Рождение ребёнка
14.09.1879
Дочь: Любовь Павлова
Отец ребёнка: Павел Артамонов
Смерть
14.01.1880
Причина смерти: от воспаления легких | от воспаления легких
Похороны
16.01.1880