Терещенко (Кравченко) Параскева (Парасковья Паша) Евтиховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терещенко (Кравченко) Параскева (Парасковья Паша) Евтиховна

Место рождения

Украина, Кировоградская обл

Дата рождения

28.07.1906

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1906

Отец: Кравченко Евтихий Терентьевич

Мать: Кравченко Фёкла Исидоровна

Украина, Кировоградская обл
Рождение ребёнка
04.10.1931

Сын: Терещенко Николай Петрович

Отец ребёнка: Терещенко Пётр Дмитриевич

Украина, Кировоградская обл
Рождение ребёнка
09.08.1935

Сын: Терещенко Михаил Петрович

Отец ребёнка: Терещенко Пётр Дмитриевич

Украина, Кировоградская обл, Долинский р-он, с. Кирово
Место жительства
Неизвестно
Украина, Кировоградская обл
Смерть
1985
Украина, Кировоградская обл