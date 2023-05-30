Терещенко (Кравченко) Параскева (Парасковья Паша) Евтиховна
Место рожденияУкраина, Кировоградская обл
Дата рождения28.07.1906
Дата смерти1985
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1906
Украина, Кировоградская обл
Рождение ребёнка
04.10.1931
Сын: Терещенко Николай Петрович
Отец ребёнка: Терещенко Пётр Дмитриевич
Украина, Кировоградская обл
Рождение ребёнка
09.08.1935
Сын: Терещенко Михаил Петрович
Отец ребёнка: Терещенко Пётр Дмитриевич
Украина, Кировоградская обл, Долинский р-он, с. Кирово
Место жительства
Неизвестно
Украина, Кировоградская обл
Смерть
1985
Украина, Кировоградская обл