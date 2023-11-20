Wolf (Schroeder) Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Wolf (Schroeder) Maria

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Schroeder Jacob

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Wolf Gustav

Бракосочетание
1939

Муж: Wolf Gustav

Озёровка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Wolf Gustav

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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