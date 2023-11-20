Wolf (Schroeder) Maria
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Schroeder Jacob
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Wolf Gustav
Бракосочетание
1939
Муж: Wolf Gustav
Озёровка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Wolf Gustav
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно