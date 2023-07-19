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Кузнецова Нина Александровна
Кузнецова Нина Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.06.1936
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Батыкина Евдокия Кузьминична
1915 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
01.06.1936
Отец: не указан
Мать:
Батыкина Евдокия Кузьминична
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