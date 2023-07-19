Кузнецова Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Нина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1936

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1915 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
01.06.1936

Отец: не указан

Мать: Батыкина Евдокия Кузьминична