Ушмаев (Ушмав) Евсевий Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУшмаев (Ушмав) Евсевий Осипов

Ушмаев (Ушмав) Евсевий Осипов

avatar

Место рождения

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

16.06.1916 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Ушмаев (ушмав) Осип Абрамов

Мать: не указана

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Лазарева Татьяна Евсеева

Мать ребёнка: Ушмаева Анастасия Феодорова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Ушмаев (ушмав) Даниил Евсеев

Мать ребёнка: Ушмаева Анастасия Феодорова

Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Ушмаев (ушмав) Иван Евсеев

Мать ребёнка: Ушмаева Анастасия Феодорова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.05.1899 ст.

Сын: Ушмаев (ушмав) Дмитрий Евсеев

Мать ребёнка: Ушмаева Анастасия Феодорова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Евсеева

Мать ребёнка: Ушмаева Анастасия Феодорова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Евсеева

Мать ребёнка: Ушмаева Анастасия Феодорова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домна Евсеева

Мать ребёнка: Ушмаева Анастасия Феодорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушмаева Анастасия Феодорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушмаева Анастасия Феодорова

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
16.06.1916 ст.
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от простуды
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close