Ушмаев (Ушмав) Евсевий Осипов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смерти16.06.1916 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: Ушмаев (ушмав) Осип Абрамов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Лазарева Татьяна Евсеева
Мать ребёнка: Ушмаева Анастасия Феодорова
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Ушмаев (ушмав) Даниил Евсеев
Мать ребёнка: Ушмаева Анастасия Феодорова
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Ушмаев (ушмав) Иван Евсеев
Мать ребёнка: Ушмаева Анастасия Феодорова
Рождение ребёнка
14.05.1899 ст.
Сын: Ушмаев (ушмав) Дмитрий Евсеев
Мать ребёнка: Ушмаева Анастасия Феодорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Евсеева
Мать ребёнка: Ушмаева Анастасия Феодорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Евсеева
Мать ребёнка: Ушмаева Анастасия Феодорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домна Евсеева
Мать ребёнка: Ушмаева Анастасия Феодорова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.06.1916 ст.
Причина смерти: от простуды