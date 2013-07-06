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Остальцов Александр Макарович

Место рождения

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

13.08.1927

Дата смерти

06.07.2013

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1927

Отец: Остальцов Макар Ефремович

Мать: Остальцова Крестина Корниловна

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
28.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Остальцова Зинаида Яковлевна

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
24.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Остальцова Зинаида Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Остальцова Зинаида Яковлевна

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
06.07.2013
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