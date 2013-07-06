Остальцов Александр Макарович
Место рождения
Дата рождения13.08.1927
Дата смерти06.07.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1927
Рождение ребёнка
28.12.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Остальцова Зинаида Яковлевна
Рождение ребёнка
24.09.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Остальцова Зинаида Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
06.07.2013