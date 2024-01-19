Феодора Харламовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Харлам Матвеевич
Мать: Аксинья
Бракосочетание
03.01.1843 ст.
Георгиевское, Халбужская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
21.01.1843 ст.
Сын: Иван Хрисанфович
Отец ребёнка: Кирсан Хрисанф Елисеевич
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Катерина Кирсановна
Отец ребёнка: Кирсан Хрисанф Елисеевич
Рождение ребёнка
1851
Сын: Абросим Кирсанович
Отец ребёнка: Кирсан Хрисанф Елисеевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Аполинария Кирсановна
Отец ребёнка: Кирсан Хрисанф Елисеевич
Смерть
Неизвестно