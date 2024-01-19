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Феодора Харламовна

Место рождения

Ледина, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Харлам Матвеевич

Мать: Аксинья

Ледина, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
03.01.1843 ст.

Муж: Кирсан Хрисанф Елисеевич

Георгиевское, Халбужская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
21.01.1843 ст.

Сын: Иван Хрисанфович

Отец ребёнка: Кирсан Хрисанф Елисеевич

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Катерина Кирсановна

Отец ребёнка: Кирсан Хрисанф Елисеевич

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Абросим Кирсанович

Отец ребёнка: Кирсан Хрисанф Елисеевич

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Аполинария Кирсановна

Отец ребёнка: Кирсан Хрисанф Елисеевич

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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