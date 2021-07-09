Лесина (Соловьева) Нина
Место рожденияЯрославская область, Волково
Дата рождения31.12.1932
Дата смерти09.07.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1932
Отец: Соловьев Павел
Мать: Соловьева Анна
Ярославская область, Волково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
09.07.2021
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Больница Святого Георгия