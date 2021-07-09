Лесина (Соловьева) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесина (Соловьева) Нина

Место рождения

Ярославская область, Волково

Дата рождения

31.12.1932

Дата смерти

09.07.2021

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
31.12.1932

Отец: Соловьев Павел

Мать: Соловьева Анна

Ярославская область, Волково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
09.07.2021
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Больница Святого Георгия