Каплина Марфа Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каплина Марфа Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1881

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Каплинъ Прокофій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.03.1883

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Каплинъ Прокофій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.06.1885

Сын: Каплинъ Арсеній

Отец ребёнка: Каплинъ Прокофій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Евгения

Отец ребёнка: Каплинъ Прокофій

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каплинъ Прокофій