Каплина Марфа Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1881
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Каплинъ Прокофій
Рождение ребёнка
08.03.1883
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Каплинъ Прокофій
Рождение ребёнка
07.06.1885
Сын: Каплинъ Арсеній
Отец ребёнка: Каплинъ Прокофій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Евгения
Отец ребёнка: Каплинъ Прокофій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каплинъ Прокофій