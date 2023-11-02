Prihod’ko ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Prihod’ko ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1965 г.р.
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Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1965

Сын: Приходько Олег

Мать ребёнка: Галина

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
23.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галина

Рождение ребёнка
17.03.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галина

Смерть
Неизвестно
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