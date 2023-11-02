Prihod’ko ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1965
Сын: Приходько Олег
Мать ребёнка: Галина
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
23.01.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галина
Рождение ребёнка
17.03.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галина
Смерть
Неизвестно