Безкоровайный Яков Калистратович 1878 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБезкоровайный Яков Калистратович

Безкоровайный Яков Калистратович

avatar

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Безкоровайный Калистрат Терентьевич

Мать: Безкоровайная (Горох) Агафья Саввична

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
24.01.1901 ст.

Жена: Безкоровайная (Дещенко) Марина Васильевна

Чистюнька, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.01.1902 ст.

Сын: Безкоровайный Георгий Яковлевич

Мать ребёнка: Безкоровайная (Дещенко) Марина Васильевна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.07.1903 ст.

Сын: Безкоровайный Илья Яковлевич

Мать ребёнка: Безкоровайная (Дещенко) Марина Васильевна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
30.11.1904 ст.

Сын: Безкоровайный Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Безкоровайная (Дещенко) Марина Васильевна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.01.1907 ст.

Дочь: Безкоровайная Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Безкоровайная (Дещенко) Марина Васильевна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.