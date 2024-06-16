Безкоровайный Яков Калистратович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Бракосочетание
24.01.1901 ст.
Чистюнька, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.01.1902 ст.
Сын: Безкоровайный Георгий Яковлевич
Мать ребёнка: Безкоровайная (Дещенко) Марина Васильевна
Рождение ребёнка
19.07.1903 ст.
Сын: Безкоровайный Илья Яковлевич
Мать ребёнка: Безкоровайная (Дещенко) Марина Васильевна
Рождение ребёнка
30.11.1904 ст.
Сын: Безкоровайный Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Безкоровайная (Дещенко) Марина Васильевна
Рождение ребёнка
29.01.1907 ст.
Дочь: Безкоровайная Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Безкоровайная (Дещенко) Марина Васильевна
Смерть
Неизвестно