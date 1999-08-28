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Ушаков Александр Алексеевич
Ушаков Александр Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.08.1999
Пол
Мужской
Отец
Ушаков Алексей Александрович
1975 г.р.
Мать
Ушакова (Виноградова) Ольга Геннадьевна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1999
Отец:
Ушаков Алексей Александрович
Мать:
Ушакова Ольга Геннадьевна
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