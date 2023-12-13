Кухтин Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Сын: Кухтин Иван Иванович
Мать ребёнка: Глухарева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Глухарева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонид
Мать ребёнка: Глухарева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Глухарева Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глухарева Ольга Ивановна
Смерть
Неизвестно