Кухтин Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухтин Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кухтин Василий Петрович

Мать: Солдатова Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Кухтин Иван Иванович

Мать ребёнка: Глухарева Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Глухарева Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонид

Мать ребёнка: Глухарева Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кухтин Василий Иванович

Мать ребёнка: Глухарева Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глухарева Ольга Ивановна

Смерть
Неизвестно
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