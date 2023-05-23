Малиновский Иван Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1903
Рождение ребёнка
07.06.1904
Дочь: Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Малиновская Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
16.02.1907
Сын: Малиновский Алексей Иванович
Мать ребёнка: Малиновская Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
24.01.1909
Сын: Малиновский Михаил Иванович
Мать ребёнка: Малиновская Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
16.04.1911
Сын: Малиновский Борис Иванович
Мать ребёнка: Малиновская Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Малиновская Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Малиновский Николай Иванович
Мать ребёнка: Малиновская Мария Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник села Пирогова Нерехтского уезда.
Смерть
1937