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Малиновский Иван Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1903

Жена: Малиновская Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
07.06.1904

Дочь: Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Малиновская Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
16.02.1907

Сын: Малиновский Алексей Иванович

Мать ребёнка: Малиновская Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
24.01.1909

Сын: Малиновский Михаил Иванович

Мать ребёнка: Малиновская Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
16.04.1911

Сын: Малиновский Борис Иванович

Мать ребёнка: Малиновская Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Малиновская Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Малиновский Николай Иванович

Мать ребёнка: Малиновская Мария Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник села Пирогова Нерехтского уезда.
Смерть
1937