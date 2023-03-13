Каратовъ Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каратовъ Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каратовъ Тихонъ

Мать: Каратова Екатерина

Рождение ребёнка
28.06.1907

Сын: Каратовъ Петръ

Мать ребёнка: Каратова Пелагея

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
19.04.1911

Сын: Каратовъ Иванъ

Мать ребёнка: Каратова Пелагея

село Михайловское
Рождение ребёнка
11.08.1913

Дочь: Каратова Наталья

Мать ребёнка: Каратова Пелагея

село Михайловское
Рождение ребёнка
15.11.1914

Сын: Каратовъ Григорий

Мать ребёнка: Каратова Пелагея

село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каратова Пелагея