Каратовъ Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Каратовъ Тихонъ
Мать: Каратова Екатерина
Рождение ребёнка
28.06.1907
Сын: Каратовъ Петръ
Мать ребёнка: Каратова Пелагея
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
19.04.1911
Сын: Каратовъ Иванъ
Мать ребёнка: Каратова Пелагея
село Михайловское
Рождение ребёнка
11.08.1913
Дочь: Каратова Наталья
Мать ребёнка: Каратова Пелагея
село Михайловское
Рождение ребёнка
15.11.1914
Сын: Каратовъ Григорий
Мать ребёнка: Каратова Пелагея
село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каратова Пелагея