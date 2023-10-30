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(Рябуха) Наталья Герасимовна
(Рябуха) Наталья Герасимовна
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Место рождения
Вербовое
Дата рождения
1865
Дата смерти
08.07.1866
Пол
Женский
Отец
Рябуха Герасим
Около 1820 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец:
Рябуха Герасим
Мать:
?
Вербовое
Смерть
08.07.1866
Вербовое
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