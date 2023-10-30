(Рябуха) Наталья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рябуха) Наталья Герасимовна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1865

Дата смерти

08.07.1866

Пол

Женский

Отец

Около 1820 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Рябуха Герасим

Мать: ?

Смерть
08.07.1866
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