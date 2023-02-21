Юдина (Шапкина) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина (Шапкина) Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1924

Пол

Женский

Добавил:

ЖТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1924

Отец: Шапкин Петр Николаевич

Мать: Шапкина Мария Даниловна

Рождение ребёнка
01.01.1948

Дочь: Варицкая Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.03.1952

Сын: Юдин Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юдин Анатолий

Отец ребёнка: не указан

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