Юдина (Шапкина) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1924
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1924
Отец: Шапкин Петр Николаевич
Мать: Шапкина Мария Даниловна
Рождение ребёнка
01.01.1948
Дочь: Варицкая Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.03.1952
Сын: Юдин Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юдин Анатолий
Отец ребёнка: не указан