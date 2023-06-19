Allapert Madle (Matrona)
Место рождения
Дата рождения03.12.1806 ст.
Дата смерти10.03.1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1806 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1836 ст.
Сын: Allapert Hans
Отец ребёнка: Allapert Juhan
написание фамилии было разное Allapert - Allaberdt Аллаперт - Аллаберт - Алаберт
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Allapert Juhan
Смерть
10.03.1850