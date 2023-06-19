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Allapert Madle (Matrona)

Место рождения

Лустивере, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond

Дата рождения

03.12.1806 ст.

Дата смерти

10.03.1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

1836 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1806 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Лустивере, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Рождение ребёнка
08.06.1836 ст.

Сын: Allapert Hans

Отец ребёнка: Allapert Juhan

Лустивере, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
написание фамилии было разное Allapert - Allaberdt Аллаперт - Аллаберт - Алаберт
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Allapert Juhan

Смерть
10.03.1850
Лустивере, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond