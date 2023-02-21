Бахтина (Тараканова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахтина (Тараканова) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бахтин Владимир

Развод
Неизвестно

Муж: Бахтин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бахтин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахтин Владимир

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